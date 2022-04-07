«Боюсь все испортить»: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поделилась подробностями предстоящей свадьбы

Зарубежные повар Бруклин Бекхэм и модель Никола Пельтц рассказали, какие страхи беспокоят их перед скорой свадьбой.

Отметим, что девятого апреля сын Виктории и Дэвида Бекхэм станет мужем блондинки и наследницы богатого бизнесмена Николы Пельтц.

Перед свадьбой Никола и Бруклин сильно волнуются. Жених думает, что не сможет сдержать своих бурных эмоций на церемонии. А вот невеста боится испортить первый танец молодоженов.

«Я совершенно не умею двигаться под музыку и боюсь все испортить. Это моя главная травма», – призналась невеста Бруклина.

Бекхэм пообещал любимой помочь с танцем. А Николу совсем не смущает эмоциональность будущего мужа.

«Он всегда такой нежный и ранимый. Уверена, он растрогается от умиления», — добавила Никола в беседе с People.com.

К слову, свадьба обойдется знаменитостям в три миллиона долларов. А пройдет она в особняке семьи Пельтц с видом на океан в Палм-бич. А на продолжение торжества в Великобритании отец Бруклина пригласил звездного артиста. Диджеем на свадьбе станет Снуп Догг.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц заключили брачный договор. Несмотря на сильную любовь друг к другу, знаменитости решили обезопасить наследство богатых родителей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.