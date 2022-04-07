«Отвратительные ученики, тупые учителя»: Лебедев объяснил, почему уехал в 1991 году из США на родину

Дизайнер Артемий Лебедев в разговоре с Юлией Меньшовой объяснил, почему в 1991 году уехал из Америки в Россию. Он прожил в этой стране год со своими родителями.

«Там нет свободы. Я вернулся сознательно и добровольно. Сам — в 16 лет. У меня была полноценная социальная жизнь здесь. Это был запас радости. Я люблю Москву, несмотря на то, кто ей руководит. Сейчас это вообще самым классный город. Может, судьба и сложилась по-другому, если бы жил в Нью-Йорке». Артемий Лебедев

По словам Артемия Лебедева, он жил в каком-то американском селе. «Дебильная школа, дебильные ученики. Ужасная муниципальная школа. Отвратительные ученики, тупые учителя. Мы там проходили сумму углов треугольника. Я только вынес знание английского языка. За это Америке благодарен. В США надо учиться в университете, а потом возвращаться работать в Россию», — заявил Артемий Лебедев.

Напомним, что Артемий Лебедев — один из самых известных российских дизайнеров. Его компания уже успешно работает 28 лет на дизайнерском рынке.

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