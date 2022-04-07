Поддельное завещание: сын покойного Борецкого подозревает вдову отца в махинациях с многомиллионным наследством

Наследник актера и режиссера уже почти два года борется за свои права на имущество.

Актера и режиссера Олега Борецкого не стало в июне 2020 года, он умер при загадочных обстоятельствах.

Почти два года сын Борецого Илья борется за наследство с вдовой отца Зоей Матвеевской. Своим завещанием Олег Борецкий свое имущество — две квартиры в центре Москвы и все находящиеся в них ценности, — отписал супруге.

Во время судебного разбирательства стало известно, что Борецкий оставил жене и квартиру своей матери. Ранее жилище было обещано его сыну. Илья Борецкий был удивлен, узнав, что его бабушка якобы написала завещание, которым передала квартиру сыну. Этот жест явно выглядит нелогично. Дело в том, что Олег Борецкий — единственный наследник своей матери, и все ее имущество в любом случае отходит ему.

Сын Борецкого Илья не скрывает, что подозревает в фальсификации вдову отца.

«Логика в том, что завещание моей бабушки может быть поддельным, проста. Нет смысла составлять завещание на единственного наследника первой очереди. Достоверный источник акцентировал мое внимание на этом факте и порекомендовал провести почерковедческую экспертизу. Предварительная экспертиза подтвердила факт того, что почерк Матвеевской и роспись в завещании бабушки предположительно оставлены одним человеком. Я уже подал заявление в следственный комитет, который поможет разобраться с этим вопросом», — высказался Илья Борецкий.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.