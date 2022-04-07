«Свою жизнь лучше не сделаешь»: Артемий Лебедев высказался об уехавших звездах

Дизайнер Артемий Лебедев в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой высказался о звездах, которые уехали в последнее время за рубеж.

«Я вижу, что люди производят самые разные действия. Кто-то, например, уезжает. Это такая спасительная реакция, но только зачем? Ты на событие никак не повлияешь. Свою жизнь лучше не сделаешь. Ну понравишься ты своей аудитории в соцсетях. Лайк тебе поставят. Или не поставят дизлайк. Для меня это не ценная валюта. Я не обращаю внимания на этот ценный капитал, потому что он не стоит ничего». Артемий Лебедев

По словам Артемия Лебедева, он написал своим сотрудникам письмо. «Сказал, что будет плохо. Жизнь станет хуже. Сладкая жизнь закончилась. Приготовьтесь, что будет меньше денег, но мы будем работать до конца», — заявил Артемий Лебедев.

Напомним, что Артемий Лебедев — один из самых известных российских дизайнеров. Его компания уже успешно работает 28 лет на дизайнерском рынке.

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