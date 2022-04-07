«Входит в плеяду настоящих великих»: Сергей Безруков обратился к 89-летнему Станиславу Любшину

Исполнитель главной роли в сериале «Есенин» Сергей Безруков разместил в личном микроблоге поздравление для Станислава Любшина.
Безруков назвал коллегу настоящим примером для подрастающего поколения актеров.
«Сердечно поздравляю Станислава Любшина с юбилеем! Всегда рад, когда нам удается пересечься и с ним и с его сыном Юрой — прекрасным оператором, с которым мы часто вместе работали. Чудесная талантливая семья. Помню, когда играл в постановках Московского художественного театра, мне обычно доставалась гримерка Станислава Андреевича. И он периодически заходил и с улыбкой спрашивал: «Ну как тебе в моей гримерной?» — вспомнил Безруков.
«А я был счастлив, потому что для меня Любшин, конечно, входит в плеяду настоящих великих артистов. Невероятная органика и точное попадание в образ. Бесконечно могу пересматривать «Пять вечеров» и «Не стреляйте белых лебедей». А своим будущим студентам во ВГИКе рекомендую эти картины в качестве примера того, как нужно существовать в кадре. У Любшина действительно есть, чему поучиться. Долгих лет ему жизни и крепкого здоровья!» — пожелал актер.
Напомним, ранее Сергей Безруков поддержал зарубежного коллегу Уилла Смита после скандальной церемонии «Оскар» в этом году.
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