Как приготовить лучший соус к «Цезарю»
Видео
Правильные десерты: как приготовить весеннее печенье
Видео

«Входит в плеяду настоящих великих»: Сергей Безруков обратился к 89-летнему Станиславу Любшину

Актер отпраздновал свой день рождения. Поздравляем!

«Входит в плеяду настоящих великих»: Сергей Безруков обратился к 89-летнему Станиславу Любшину
Сергей Безруков. Фото: личный архив актера

Исполнитель главной роли в сериале «Есенин» Сергей Безруков разместил в личном микроблоге поздравление для Станислава Любшина.

Безруков назвал коллегу настоящим примером для подрастающего поколения актеров.

«Сердечно поздравляю Станислава Любшина с юбилеем! Всегда рад, когда нам удается пересечься и с ним и с его сыном Юрой — прекрасным оператором, с которым мы часто вместе работали. Чудесная талантливая семья. Помню, когда играл в постановках Московского художественного театра, мне обычно доставалась гримерка Станислава Андреевича. И он периодически заходил и с улыбкой спрашивал: «Ну как тебе в моей гримерной?» — вспомнил Безруков.

«А я был счастлив, потому что для меня Любшин, конечно, входит в плеяду настоящих великих артистов. Невероятная органика и точное попадание в образ. Бесконечно могу пересматривать «Пять вечеров» и «Не стреляйте белых лебедей». А своим будущим студентам во ВГИКе рекомендую эти картины в качестве примера того, как нужно существовать в кадре. У Любшина действительно есть, чему поучиться. Долгих лет ему жизни и крепкого здоровья!» — пожелал актер.

Напомним, ранее Сергей Безруков поддержал зарубежного коллегу Уилла Смита после скандальной церемонии «Оскар» в этом году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

день рождения звездпоздравление в соцсетироссийские артистыСергей БезруковСтанислав Любшин