«Входит в плеяду настоящих великих»: Сергей Безруков обратился к 89-летнему Станиславу Любшину

«А я был счастлив, потому что для меня Любшин, конечно, входит в плеяду настоящих великих артистов. Невероятная органика и точное попадание в образ. Бесконечно могу пересматривать «Пять вечеров» и «Не стреляйте белых лебедей». А своим будущим студентам во ВГИКе рекомендую эти картины в качестве примера того, как нужно существовать в кадре. У Любшина действительно есть, чему поучиться. Долгих лет ему жизни и крепкого здоровья!» — пожелал актер.