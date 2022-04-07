На виллу Владимира Соловьева на озере Комо в Италии совершено новое нападение

Неизвестные окрасили бассейн около особняка телеведущего в кровавый цвет.

На виллу телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии совершено очередное нападение.

Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет, а также забрызгали стены дома красной краской, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее нападению подверглась другая вилла Владимира Соловьева на озере Комо. Неизвестные принесли откуда-то покрышки и подожгли их около особняка. К счастью, дом телеведущего не пострадал. Местная полиция взяла коттедж под усиленную охрану.

больше по теме Виллу Владимира Соловьева в Италии на озере Комо после поджога взяли под усиленную охрану На все европейское имущество телеведущего в данное время наложен арест.

Напомним, что Владимир Соловьев находится в санкционных списках Евросоюза. Он не раз открыто выражал свою позицию относительно событий на Украине.

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