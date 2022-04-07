На виллу Владимира Соловьева на озере Комо в Италии совершено новое нападение

На виллу телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии совершено очередное нападение.
Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет, а также забрызгали стены дома красной краской, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее нападению подверглась другая вилла Владимира Соловьева на озере Комо. Неизвестные принесли откуда-то покрышки и подожгли их около особняка. К счастью, дом телеведущего не пострадал. Местная полиция взяла коттедж под усиленную охрану.
Напомним, что Владимир Соловьев находится в санкционных списках Евросоюза. Он не раз открыто выражал свою позицию относительно событий на Украине.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.