Агата Муцениеце стильно сочетала спортивный костюм оттенка капучино с курткой-дутиком без рукавов

Актриса и ведущая шоу «Голос. Дети» Первого канала Агата Муцениеце на публике всегда предстает в ярких образах. Ее наряды умопомрачительны, макияж всегда акцентный.
В жизни же Агата Муцениеце выглядит вовсе не так гламурно, как на сцене. Звезда предпочитает удобную одежду в спортивном стиле. Судя по всему, в ее гардеробе именно такие наряды занимают почетное место.
На днях Агата Муцениеце хвасталась новым спортивным костюмом модного оттенка «барвинок». А теперь предстала в спортивном костюме цвета капучино, сочетав его с курткой-дутиком без рукавов оттенка лазури.
Снимком, на котором она запечатлена, вероятно, перед прогулкой, Агата Муцениеце поделилась в телеграм-канале.
«Обратно в горы», — подписала кадр Агата Муцениеце.
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