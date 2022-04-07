«Нельзя, чтобы девушка работала в шоу-бизнесе»: Аморалов вспомнил романы с Топурией и Ермолаевой

По словам музыканта, они были молодые и глупые.

Певец Сергей Аморалов в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал о своих романах с певицами Кети Топурией и Дарьей Ермолаевой из группы «Сливки».

«Не скажу насчет Кети. Зачем все карты раскрывать. Думайте, что ничего не было. Просто в клипе снялись. С Дашей была любовь. Молодые мы были и глупые. Она только появилась в «Сливках». Нельзя, чтобы твоя девушка работала в шоу-бизнесе». Сергей Аморалов

Как отметил Сергей Аморалов, все как-то начиналось подрываться и рассыпаться у него в отношениях с Ермолаевой. «Певицы — они не домохозяйки, а деловые женщины. Нельзя с вулкана на вулкан перепрыгивать. И еще важный момент — ревность. Это было просто невозможно. В 2004 году я познакомился со своей будущей женой. Мы уже 18 лет вместе», — заявил Сергей Аморалов.

Напомним, что с группой «А-Студио» «Отпетые мошенники» в свое время записали песню «Сердцем к сердцу». Тогда Аморалову и Топурии приписывали бурный роман. С Дарьей Ермолаевой из группы «Сливки» музыкант встречался с 2000 по 2003 год.

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