Умер один из основателей Квартета имени Шостаковича Александр Корчагин

Профессору Московской консерватории скончался в возрасте 76 лет.

4 апреля умер народный артист России, музыкант Александр Корчагин. Он оставил свое имя в истории музыки, как один из основателей всемирно известного Квартета имени Шостаковича.

Печальную новость сообщили в Московской консерватории. 76-летний Корчагин преподавал в ней в статусе профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета.

В 1966 году виолончелист Александр Корчагин вместе с коллегами организовал струнный квартет, который позднее получил мировую известность. Состав ансамбля с годами менялся, но ныне покойный музыкант оставался его бессменным участником, вплоть до 2014 года, когда коллектив прекратил свое существование. Квартет имени Шостаковича выпустил в общей сложности 50 грампластинок и компакт-дисков.

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