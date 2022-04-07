«С Ириной нет дружеских отношений»: Орлов объяснил, почему не общается с Пеговой

Как отметил актер, люди для того и разводятся, чтобы прекратить связи.

Актер Дмитрий Орлов объяснил, почему не общается со своей бывшей женой популярной российской актрисой Ириной Пеговой.

«С Ириной у нас нет дружеских отношений. Люди для того и разводятся, чтобы прекратить отношения». Дмитрий Орлов

Как отметил Дмитрий Орлов, все их общение с Ириной Пеговой сегодня складывается вокруг общей дочери Татьяны. Она, как выразился актер, единственный вопрос, который между ними существует.

По словам Орлова, их отношения с Пеговой экологичны для них обоих. Также он заметил, что сейчас совершенно свободен. Он готов повернуть свою жизнь в любом направлении, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Постройневшая Ирина Пегова в лосинах и на каблуках прокатилась на самокате по Москве Актриса решила насладиться весенней погодой. Она прогулялась по центру города.

Напомним, что Ирина Пегова и Дмитрий Орлов расстались в 2011 году. Их дочери Татьяне в этом году исполнилось 16 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.