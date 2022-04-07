«У него действительно была депрессия»: Сергей Аморалов рассказал, как узнал о смерти Тома Хаоса

По словам музыканта, он бы никогда не подумал, что друг таким способом уйдет из жизни.

Музыкант Сергей Аморалов в шоу «Алена, блин!» заявил, что не сразу поверил в смерть экс-солиста коллектива Тома Хаоса.

«Мне друзья сообщили о смерти Хаоса. Я сначала не поверил. Стал спрашивать, точно это или нет. Такое было состояние. Ходишь и не понимаешь, что происходит. Мне было тяжело дышать. Я сильно матерился. Это было в первые полтора часа. А потом организм включил обратную реакцию. Это стало неожиданным». Сергей Аморалов

По словам Сергея Аморалова, Том Хаос вел всегда спокойный образ жизни. «Сто раз спросите — мог он так сделать. Я бы ответил, что нет. Я не верил до последнего. Думал, что это какая-то ошибка. У Тома Хаоса действительно была депрессия. Он любитель себя понакручивать», — заявил Сергей Аморалов.

Напомним, что музыкант Том Хаос покончил с собой. На момент смерти ему было 50 лет. Именно Аморалова считают виновным в смерти коллеги.

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