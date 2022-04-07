Ольга Бузова потребовала от Chanel вернуть деньги, потраченные на его товары

7 апреля российская телезвезда и певица Ольга Бузова в своих соцсетях обратилась к французскому модному дому Chanel, ранее запретившему носить вещи своего бренда в России.

«У меня несколько ваших сумок, есть ваша обувь, и все это я с радостью всегда покупала за честно заработанные деньги! С огромным удовольствием носила, и рада была быть причастной к такому историческому и легендарному бренду, — пишет Ольга в Telegram. — Помню, как в начале «нулевых» вы посвящали коллекцию нашей прекрасной стране. И за вашими лимитированными сумками того сезона гонялись все модницы мира». «Я как покупатель имею право делать с вещью, которую купила за свои деньги, все, что хочу. Вы не даете гражданам России вещи вашего бренда по бартеру, чтобы диктовать нам, где и как их носить. Мы все покупаем их. Точнее, покупали. Теперь рынок России закрыт для Chanel навсегда. Ваши сумки не будут пользоваться спросом даже на «Садоводе».

Бузова подчеркнула, что является гражданкой России и гордится своим происхождением. Отношение популярного мирового бренда обидело Ольгу, и она больше не хочет покупать его люксовые товары.

«И если вы не позволяете мне носить бренд в своей стране, то я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной! — заявила Бузова. — Полученные деньги я удвою и переведу в благотворительный фонд «Старость в радость».

Звезда попросила своих поклонников поддержать ее и сделать такие же заявления в адрес Chanel.

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