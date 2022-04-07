Бузова ищет идеал? Степа Меньщиков объяснил, почему звезда «Дома-2» не может выйти замуж

Экс-участник телестройки уверен, что у Ольги Бузовой слишком завышенные требования к мужчинам и браку в целом.

Ольга Бузова построила успешную карьеру на ТВ. Она занимается вокалом, пробуя себя в качестве сольной певицы, снимается в сериалах, ведет популярные проекты на ТНТ, один из которых — «Звезды в Африке». Также светская львица интересуется модой, заявляя о себе как о дизайнере. Во всех областях Бузова весьма успешна. Билеты на ее концерты скупают, как горячие пирожки, а каждое шоу с ее участием пользуется успехом.

Единственное, в чем не преуспела Ольга Бузова, так это в личной жизни. Экс-ведущая «Дома-2» была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако общих детей у пары так и не появилось. Потом певица закрутила роман с блогером Давидом Манукяном. Но и этот союз был непрочным. Хотя Бузова уточнила, что до сих пор скучает по бывшему возлюбленному.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков в «Светской хронике» Пятого канала назвал причины, почему Ольга Бузова до сих пор одинока и не замужем. Шоумен считает, что у певицы слишком завышенные требования к мужчинам и браку в целом.

Кроме того, Бузова опирается на опыт своих близких, которые много лет прожили бок о бок в полной гармонии, а в современном мире, да и к тому же среди селебрити, это большая редкость. «Она идеализирует свои отношения. Как жили не мама с папой, а ее бабушка с дедушкой, когда они прожили всю жизнь вместе. А это трудно достичь», — уточнил Меньщиков.

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