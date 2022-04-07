Похороны Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище

7 апреля Госдума РФ опубликовала информацию о похоронах Владимира Жириновского, скончавшегося накануне.

Так, отпевание известного политика пройдет в московском храме Христа Спасителя 8 апреля. Начало — в 8:00.

Затем с 11 до 13 часов пройдет церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов.

Похороны лидера ЛДПР состоятся на Новодевичьем кладбище, как он и хотел при жизни. Начало — в 14:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Жириновского предадут земле на Троекуровском кладбище, где упокоены его родственники.

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