Безруков сообщил, что американцы скупили билеты на «Евгения Онегина» в «Метрополитен-опере»

Причем постановку будут показывать на русском языке.

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграм» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в «Метрополитен-опере».

«В Нью-Йоркской «Метрополитен-опере» можно будет посмотреть оперу «Евгений Онегин» на русском языке. И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, лично ему это дает надежду, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей.

Напомним, что оперу «Евгений Онегин» в нью-йоркской «Метрополитен-опере» можно будет увидеть 7, 10 и 14 апреля. Свободных мест вь большом зале осталось крайне мало. Причем стоимость билетов доходит до ста долларов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.