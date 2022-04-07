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Безруков сообщил, что американцы скупили билеты на «Евгения Онегина» в «Метрополитен-опере»

Причем постановку будут показывать на русском языке.

Безруков сообщил, что американцы скупили билеты на «Евгения Онегина» в «Метрополитен-опере»
Сергей Безруков. Фото: Global Look Press

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграм» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в «Метрополитен-опере».

Зал "Метрополитен-оперы"
Зал «Метрополитен-оперы». Фото: «Телеграм» Сергея Безрукова

«В Нью-Йоркской «Метрополитен-опере» можно будет посмотреть оперу «Евгений Онегин» на русском языке. И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены».

Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, лично ему это дает надежду, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций, а великие произведения всегда найдут дорогу к сердцу зрителей.

Напомним, что оперу «Евгений Онегин» в нью-йоркской «Метрополитен-опере» можно будет увидеть 7, 10 и 14 апреля. Свободных мест вь большом зале осталось крайне мало. Причем стоимость билетов доходит до ста долларов.

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"Метрополитен-опера"Опера "Евгений Онегин"Сергей БезруковСергей Безрукова последние новостиСША