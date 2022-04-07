«Визуально вытягивает силуэт»: Малиновская показала, при как при помощи джинсов и свитера казаться выше и стройнее

Модель и телеведущая Маша Малиновская — активный пользователь соцсетей. Накануне она поделилась снимком, на котором позировала в образе Street style — джинсы дополнила коротким свитером. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева заметила, что образ Маши Малиновской на первый взгляд выглядит просто.

«Однако он очень модный, скомплектован в модной тенденции контраста. Кэжуал стиль разбавлен имиджевыми очками в классическом стиле и богемным ободком, что добавляет образу эффекта. Несмотря на то что аксессуары из других стилей, они ритмично перекликаются с линиями в одежде и обуви. Уголки очков — с острым носом обуви, ободок по цвету и мягкой фактуре — со свитером. Это делает весь образ цельным и гармоничным.

Данный аутфит начинается (ободок) и заканчивается (обувь) острыми углами, что визуально вытягивает силуэт вверх и вниз, делая выше и стройнее. Свитер Маши с модным вырезом в области груди и связан косичкой, что добавляет модного градуса не только вещи, но и всему образу», — сказала Тимиряева.