«Самая выигрышная часть тела — ноги!»: Пугачева в жакете «рыхлой» формы надела платье выше колен

Эксперт сайта Teleprogramma.pro Алсу Арна вспомнила мудрые слова именитого модельера, предостерегающего дам в элегантном возрасте от ошибок с длиной мини.

Алла Пугачева — большая любительница длины мини. Однако имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro нашла недочеты в одном из таких смелых аутфитов Примадонны, указав на самые распространенные ошибки, которые совершают дамы в элегантном возрасте.

Во-первых, модный эксперт припомнила слова Коко Шанель. Именитый модельер советовала избегать длины юбки выше колен, считая, что эта часть тела с возрастом становиться менее привлекательной. Примадонна же, наоборот, подчеркивает свои «острые» коленки.

Во-вторых, жакеты с «рыхлой» формой имидж-стилист советует заменить на пиджаки, куртки, жилетки из более грубой ткани с поддержкой в плечевой зоне. Однако жена шоумена Максима Галкина и тут допустила модный ляп.

«Если оценивать цветовую палитру, которую в этом аутфите выбрала наша героиня, стоит подметить, что базовые оттенки, конечно, хороши. Однако в этот образ просится яркий акцент, к примеру, сумочка. А зная Аллу Борисовну, можно сказать, что такие детали вполне в ее характере. Если говорить о фасоне платья, то певице больше бы подошла элегантная длина. И хотя у нашей героини тип фигуры таков, что самой выигрышной частью тела долгое время будут оставаться ноги, но длина платья за колено, как рекомендовала Коко Шанель, была бы куда уместней. Все-таки коленки не самая красивая часть женского тела, особенно в элегантном возрасте. Статус и изменения фигуры, связанные с процессом увядания, требуют коррекции. Надень Алла Борисовна юбку ниже колен, весь образ смотрелся бы куда уместней и даже дороже. Выбранный певицей жакет с «рыхлой» формой ее также не красит. Дамам с грузным верхом необходима жесткая структура у лица. Сюда бы подошел классический жакет с поддержкой в плечевой зоне. Тогда бы лицо с мягкими очертаниями, портретная зона выглядели бы иначе», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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