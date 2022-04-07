«У нас тут своя атмосфера»: Омаров с дочкой от Бородиной повеселились в кафе с голубым десертом

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись в августе прошлого года после шести лет брака. Их дочь Теона осталась жить с мамой, но все свое свободное время бизнесмен старается проводить с ней.

Накануне они побывали в кафе, где отведали голубое мороженое. Кадрами Курбан поделился в своей соцсети.

«У нас тут своя атмосфера», — подписал видео Омаров.

Теона не сдерживала эмоций, поедая десерт.

«Смотрите: мороженое, воды, язык», — продемонстрировала Теона результат поедания яркого десерта.

Напомним, недавно Курбан Омаров разрешил сыну Омару открыть свое ИП. Правда, ввиду того, что юноше всего 14 лет, юридические обязательства на себя взяла его мама.

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