В расслабленной позе: Пугачева в шароварах из латекса и в ботильонах взгромоздилась на каблук

Алла Пугачева в последнее время стала реже появляться на публике. Еще до того, как Примадонна с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой уехала в Израиль, она предпочитала спокойную и размеренную жизнь в подмосковном замке в деревне Грязь. Муж певицы говорил, что только рядом с ним Алла поняла, что значит быть замужем, что такое семья, быт и хлопоты с детьми. Воспитывать старшую дочку Кристину Орбакайте артистке помогала ее мама. Тогда Примадонна много гастролировала, сидеть дома с ребенком она просто не могла.

Позднее материнство дало певице шанс узнать, что значит быть родителем. Поэтому Алла Борисовна сделала выбор в пользу детей, отказавшись от светской жизни. Но иногда Примадонна все-таки появляется на званых ужинах и мероприятиях, на которые приглашают именитых артистов и селебрити. Так, в распоряжении сайта Teleprogramma.pro появилось памятное фото Примадонны на одной из вечеринок.

Алла Пугачева щегольнула на публике в матовых шароварах из латекса, лонгсливе с вырезом лодочкой и лакированных ботильонах на каблучке. Вот только кисти рук певица прикрыла митенками — это ее любимый аксессуар. С собой артистка прихватила сумочку-клатч. Из украшений — только подвеска, не забыла Примадонна и про имиджевые очки. В кадре певица предстала без шоумена Максима Галкина.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!