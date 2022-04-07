«Без султана Сулеймана?»: Бергюзар Корель щегольнула в пудровой пижаме под фламинго, смыв макияж перед сном

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» запечатлелась на селфи, поддержав тренд на естественность.

Бергюзар Корель с Халитом Эргенчем длительное время находились в Лондоне. Из-за чего в турецкой прессе стали писать, что султан Сулейман перебрался в Европу. Сама же актриса из сериала «1001 ночь» намекала, что в Лондоне они проводят каникулы, и не более того. Все-таки оба активно и много снимаются в турецких сериалах.

На личной страничке микроблога Бергюзар поделилась ночным снимком, запечатлевшись на селфи без макияжа. Актриса показала свое умытое лицо с порозовевшими щечками. Корель улеглась спать, щегольнув в пудровой пижаме под фламинго.

«Без султана Сулеймана?», «А где дети?», «Такая пышечка! Словно Хюррем султан», «А где Сулейман?», «Будут фотки Халита в пижаме и тапочках?» — тут же пошутили фолловеры.

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