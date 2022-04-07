«Молча доедаем последний ужин»: Моргенштерн намекнул на скорый развод

В новой песне рэпер намекает на то, что он плохой муж.

Рэпер Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина стали супругами в конце лета прошлого года. Свадьбу в стиле 90-х вела Ксения Собчак. Через несколько месяцев после торжества пара перебралась в Дубай. А теперь музыкант намекает на скорый развод.

«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин. Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — цитирует строчки из еще не вышедшей песни Моргенштерна телеграм-канал «Рифмы и панчи».

Добавим, в Дубай Моргенштерн уехал после того, как на него было заведено дело по пропаганде наркотиков.

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