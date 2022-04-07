Типичная туристка: Кейт Миддлтон в оливковых брюках изящно утянула талию

Герцогиня Кембриджская надела поверх белой футболки сливочную рубашку за 9 тысяч рублей.

Весь образ герцогини Кембриджской можно оценить в 27 тысяч рублей. В Белизе Кейт Миддлтон покрасовалась в узких брюках скинни модного оливкового оттенка от голландской компании по производству дизайнерской одежды G-Star Raw (7500 рублей), простой белой футболке John Lewis (3700 рублей), сливочной рубашке Scotch and Soda (9600 рублей) и ботинках Palladium. Затем эту обувь жена принца Уильяма сменила на кеды Superga (6100 рублей). Можно сказать, что повседневный аутфит невестки Елизаветы II вполне бюджетный. Средний ценник не превышал 10 тысяч рублей.

Кейт Миддлтон сделала акцент на тонкой талии, утянув ее плетенным пояском. К тому же, герцогиня Кембриджская отдала предпочтение брюкам с высокой посадкой, а такой фасон, как говорят модные эксперты, неизменно стройнит, корректируя ширину бедер.

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