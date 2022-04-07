«Никакие Эмираты не нужны!»: Костя Цзю объявил о планах постройки дома в Крыму

По словам боксера, на полуострове просто классно.

Боксер Костя Цзю объявил о своих планах построить дом в Крыму, куда он достаточно часто ездит на отдых.

«Здесь классно! Никакие Эмираты не нужны! Работа может быть, где угодно. Я планирую построить дом в Черноморском, откуда мой дедушка». Костя Цзю

По словам Кости Цзю, также он сейчас активно строит загородный дом в Подмосковье. Его коттедж площадью 400 квадратных метров с русской баней. В постройку он уже вложил более миллиона долларов, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что в столице Костя Цзю проживает в трехкомнатной квартире. Дизайн в его жилье выполнен преимущественно в кремовых тонах — в том числе в кухонной зоне.

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