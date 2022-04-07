«Какая красота!»: Макеева пришла в восторг от букета цветов, подаренного мужем без повода

Актриса призналась, что любит ирисы и ромашки.

Долгожданное женское счастье Анастасия Макеева обрела в четвертом браке. Актриса вышла замуж в мае прошлого года за бизнесмена Романа Малькова.

Накануне она подлилась в своем телеграм-канале трогательным видео. Роман неожиданно вручил ей букет цветов. Оказалось, что именно ирисы и ромашки актриса любит больше всего.

«Боже мой, какая красота! Это же мои любимые цветы – синие ирисы и ромашки. Ромашка… Это просто так, без повода?», — сказала Макеева.

Напомним, ранее Анастасия Макеева сообщила, что гордится своим пасынком – 17-летним Андреем, который поедет на Олимпиаду от колледжа.

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