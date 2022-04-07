«Грудь усыпана орденами»: Рогозин назвал Макаревича «уставшим от сражений героем»

Глава «Роскосмоса» высмеял музыканта, который ранее появился на публике в медалях.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в «Телеграм» высмеял музыканта Андрея Макаревича, который ранее оскорбительно высказался о россиянах.

Известный политик разместил в соцсетях снимок Андрея Макаревича, на котором певец запечатлен в пиджаке и при галстуке. При этом грудь у музыканта буквально усыпана медалями и орденами.

«Вы не знаете, кто этот уставший от сражений герой, чья грудь усыпана орденами, а седая голова — обласкана благодарной Россией? Может он штурмовал Рейхстаг? Или это заслуженный космонавт, покоритель вакуума и невесомости? Нет? А кто же?» Дмитрий Рогозин

Ранее Андрей Макаревич заявил, что видит тявканье по поводу уехавших звезд. «Это Россия уехала от вас… (ругательство). Потому что Россия они, а не вы».

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