«Собрать чемодан и начать новую жизнь»: Хилькевич заговорила о разводе

Актриса призналась, что в жизни не все бывает гладко.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в этом году отметит десятилетие отношений со своим мужем Артуром Мартиросяном. Они познакомились сразу после ее развода с первым мужем. Сейчас пара воспитывает двоих детей, и, как оказалось, в тихой с виду гавани царил настоящий шторм.

Хилькевич рассказала, что собиралась разводиться с мужем. К грани они подошли уже с полной решимостью разрушить семью.

«Оба злились, раздражались, молчали, сопротивлялись, но пытались разобраться со своими чувствами. Зная свой характер, я была близка к тому, чтобы разорвать оставшиеся ниточки, собрать чемодан и начать новую жизнь», — цитирует звезду сайт People Talk.

Звезда вовремя спохватилась, поскольку поняла, что любит мужа. И стала делать все, чтобы сохранить брак. Наладить гармонию у нее получилось.

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