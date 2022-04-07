Виллу Владимира Соловьева в Италии на озере Комо после поджога взяли под усиленную охрану

На все европейское имущество телеведущего в данное время наложен арест.

Итальянские полицейские усилят меры безопасности после попытки поджога виллы телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии.

Как отмечают полицейские, разославшие в итальянские СМИ сообщение, произойдет «значительное усиление надзора со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес».

Ранее неизвестные проникли на виллу Владимира Соловьева в Италии и подожгли недалеко от дома автомобильные покрышки. При этом сама вилла не пострадала. Действия злоумышленников имели демонстративно-показательный характер, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на всю итальянскую недвижимость, принадлежащую Владимиру Соловьеву, наложен арест в связи с событиями на Украине. Телеведущий находится в санкционных списках ЕС.

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