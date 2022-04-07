«Тренируются они в Америке»: Жулин оценил перспективы дочери Тутберидзе сменить гражданство

По словам тренера, дочь и мать должны сами определить, за кого им кататься.

Фигурист и тренер Александр Жулин заявил, что мало понимает о происходящем в последнее время в мире фигурного катания. Он оценил перспективы дочери тренера Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и ее партнера Глеба Смолкина сменить гражданство.

«Дэвис/Смолкин, думаю, тоже задумаются, где им кататься. Тренируются они в Америке, но люди-то русские. Они совершенно спокойно могут выступать, например… В общем, не знаю». Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, в данном вопросе мать и дочь должны сами решить, чего они хотят от этой жизни и какую страну должна представлять Диана Дэвис в будущем, сообщает matchtv.ru.

Напомним, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступали на зимней Олимпиаде в китайском Пекине в феврале этого года. Они заняли четырнадцатое место среди танцевальных пар.

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