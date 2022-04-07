«Разрезать свои фейковые сумочки»: Лена Ленина прилюдно опозорила Викторию Боню

Российские модницы избавляются от сумок Chanel. В Сети появился даже своеобразный флешмоб – изрезать ножницами дорогой аксессуар, зафиксировав все на видео. Такой ответ подготовили некоторые звезды модному дому, который накануне запретил продавать вещи россиянкам.

Накануне к акции примкнула и Виктория Боня. Телезвезда искромсала сумочку Chanel за 447 тысяч рублей. Тем временем, писательница Лена Ленина считает, что у всех, кто принимает участие в этом флешмобе – фейковые сумочки.

«И раз уж все блогеры начали разрезать свои фейковые сумки «Шанель», то я к этому флэшмобу ни за что не присоединюсь. Потому что, во-первых, у меня настоящие сумочки, и я за них заплатила кучу своих кровных (или кровных мужских), а, во-вторых, теперь поздно, деньги не вернуть. Поэтому могу только пообещать, и даже клятвенно побожиться, никогда больше не покупать (и мужикам не позволять) сумки «Шанель» из патриотической солидарности с другими русскими дамами!» — написала Ленина в своей соцсети.

Напомним, ранее Викторию Боню раскритиковала Ксения Бородина.

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