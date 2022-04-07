«Думаю, она там будет отравленной»: Жулин объяснил свои слова об отъезде в США и ловле рыбы

Фигурист и тренер Александр Жулин, который хотел завязать с активным тренерством после олимпиады в Пекине и намеревался «уехать в США и ловить рыбу» заявил, что за последнее время в корне пересмотрел свою позицию.

«С учетом того, как они относятся к нам, уже даже рыбу ловить не хочется. Думаю, она там будет отравленной. Так что я поменял мнение — патриотизм растет со страшной силой. И это не связано с Украиной, нет». Александр Жулин

По словам Александра Жулина, он прекрасно видит, как западный мир хочет убрать русских с планеты. Сам он думает, что именно русские люди спасут мир. Они православные и добрые. Что касается рыбы, то Жулин верит, что она будет продаваться в магазинах, а он станет ее просто есть, сообщает matchtv.ru.

Напомним, что Александр Жулин – серебряный и бронзовый призер Олимпиады. Он выступал в танцах на льду в паре с Майей Усовой.

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