«Может, хватит»: Дмитрий Нагиев двумя словами обозначил свою позицию

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев редко делится с поклонниками в соцсетях своими мыслями. Но когда у него, что называется, накипит, то он не церемонится. Не так давно он дерзко кинул упрекающим его в молчании подписчикам, заставляющим уехать из России, чтоб сами уезжали отсюда, а сейчас оставил многозначительное заявление у себя на страничке.

«Может, хватит», — оказался немногословен артист.

Подписчики в комментариях принялись разгадывать ребус из двух слов. Что именно имел в виду Нагиев, многие так и не поняли. Большинство сошлось во мнении, что это заявление относится к происходящим на Украине событиям. Возможно, артисту надоели травля и агрессия в Сети, ведь комментарии он до сих пор не закрыл, в отличие от своих коллег.

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