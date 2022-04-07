«Жаба душит»: Водонаева отреагировала на набирающую популярность акцию по уничтожению сумок Chanel

Звезда призналась, что у нее есть три сумки от модного дома.

В Сети набирает популярность акция по уничтожению сумок Chanel. Накануне к другим звездам присоединилась Виктория Боня. Телеведущая на камеру изрезала аксессуар за 447 тысяч рублей.

А вот коллега Бони по «Дому-2» Алена Водонаева не поддержала флешмоб. Она отметила, что в ее коллекции три сумки Chanel и избавляться от них она не намерена.

«И жаба душит, и смысла не вижу в данной акции. Во-первых, не о сумках сейчас мои мысли. Во-вторых, это не самое страшное, что происходит. Chanel не продает сумки русским? Да пофиг», — сказала Водонаева в своих соцсетях.

Добавим, ранее Ксения Бороина раскритиковала Викторию Боню за такую акцию, а модный эксперт и вовсе назвал все происходящее пиар-компанией модного дома.

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