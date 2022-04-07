«Историю, как и литературу, надо изучать не в отдельности друг от друга»: Мерзликин – об Украине

Актер Андрей Мерзликин, который долго отмалчивался, в соцсетях высказал свое отношение к происходящим событиям на Украине. Свою позицию он выразил при помощи фрагмента текста русского религиозного философа Николая Бердяева.

В тексте, в частности, Бердяев говорил о писателе Достоевском, который предвидел торжество не только шигалевщины, но и смердяковщины. Она привела к тому, что «умная нация» немецкая покоряет теперь «глупую» нацию русскую.

«Это к тому, что историю, равно как и литературу, надо изучать не в отдельности друг от друга, а в совокупности и с глубоким анализом связи происходящих исторических событий, с их литературными прототипами, для создания полноты воспринимаемой картины жизни». Андрей Мерзликин

Напомним, что Андрей Мерзликин часто снимается в драмах и сериалах. Он дважды лауреат премии ФСБ и популяризатор традиционных ценностей.

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