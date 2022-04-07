«Назло мамке отморожу уши»: Бородина раскритиковала поступок Бони

На днях российские медиаперсоны устроили акцию в Сети, избавляясь от сумок Chanel. К и числу примкнула и Виктория Боня. В своей соцсети она опубликовала кадры, на которых ножницами искромсала сумочку за 447 тысяч рублей.

Ксения Бородина назвала этот поступок ребячеством.

«Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как назло мамке отморожу уши. Им пофигу, что с тобой происходит», — рассказала Бородина в своих соцсетях.

Добавим, ранее стало известно, что модный дом запретил россиянкам делать покупки в их магазинах за границей. В России бутики Chanel закрыты с 6 марта.

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