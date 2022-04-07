Новости шоу-бизнеса: Паулина Андреева поужинала с Чубайсом в Стамбуле, Макаревич показал новорожденного сына, Сердючка унизила Баскова

Кто оплачивает шикарную жизнь Ренате Литвиновой? Как Паулина Андреева и Анатолий Чубайс оказались вместе в одном ресторане? Сколько Максим Галкин платит за виллу в Кесарии? Эти и другие темы волновали читателей 6 апреля на сайте Teleprogramma.pro, и мы собрали из в одном материале.

Сколько Галкин платит за виллу в Кесарии

Со дня отъезда Максима Галкина и Аллы Пугачевой в израильскую Кесарию пошел уже второй месяц. За это время они обосновались на роскошной вилле, которая обходится шоумену в один миллион рублей. Ее площадь – 650 кв.метров.

Собчак должна скоро родить

О том, что телеведущая Ксения Собчак должна забеременеть и родить в ближайшее время, заявила скандальный блогер Лена Миро. Она уверена, что на такой шаг Собчак толкнет возвращение в Москву и воссоединение с мужем.

Кто оплачивает Литвиновой роскошную жизнь в Париже

Рената Литвинова второй месяц живет в Париже. Там она ведет роскошную и ничем не обремененную, кроме мыслей о России, жизнь. Как выяснилось, безбедно существовать ей позволяет обеспеченный избранник – она встречается с европейским олигархом, который владеет замками и отелями в Старом Свете.

Режиссер предрек возвращение Пугачевой и Галкина

Режиссер Андрей Жилкин уверен, что скоро Максим Галкин и Алла Пугачева вернутся в Россию. Культурный деятель считает, что просто-напросто за границей без знания языка они не нужны.

Макаревич впервые показал новорожденного сына

30 марта Андрей Макаревич стал отцом. Новая жена родила ему четвертого ребенка, ставшего для нее самой первенцем – предыдущие дети появились на свет от разных мам.

«Эйтан Андреевич Макаревич», — гасит подпись под фото.

Малыш появился на свет в Тель-Авиве, где сейчас проживает музыкант.

Паулина Андреева поужинала с Чубайсом

Жена Федора Бондарчука Паулина Андреева покинула Россию и улетела одна, без годовалого сына, в Стамбул. Там ее заметили на ужине с Анатолием Чубайсом, который неделей ранее сбежал из страны. Как говорят в таких случаях: так много вопросов и так мало ответов. Например, что общего у актрисы может быть с семьей политического деятеля?

Сердючка прилюдно унизила Баскова

Николай Басков активно поддерживает российскую кампанию на Украине. За что его унизил Андрей Данилко, он же – Верка Сердючка, на одном из своих интервью, хоть раньше они и были друзьями. Шоумен заявил, что, мол, имеет право на свою точку зрения.

«В это время не может быть таких высказываний, как у него. Но по-своему он прав, раз принял такую позицию. Если они лишат его звания народного артиста, будет справедливо», — сказал Данилко во время эфира на Pervoe Radio.

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