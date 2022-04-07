«Государство простит, народ – никогда»: Шаляпин назвал высказывания Макаревича позором и провалом

По словам музыканта, Россия была, есть и будет всегда, с ними или без них.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro назвал позором и провалом высказывания своего коллеги Андрея Макаревича. По его словам, где бы сегодня были все эти «великие таланты», если бы не страна и народ. Именно они кормили музыкантов подобных Макаревичу, а тот теперь в ответ поносит и ненавидит русских.

По словам Шаляпина, Макаревич и ему подобные вовсе не бог, а всего лишь рядовой представитель шоу-бизнеса. В народе таких сегодня называют – самопровозглашенная интеллигенция.

«От своей пресыщенности и былой вседозволенности эти господа слишком много на себя берут. Они не понимают, что уже ни к какой русской культуре, ни к какому искусству они отношения не имеют. Потеряли на это право. И вряд ли история оставит теперь добрую память об этих людях, этих фамилиях. Уехали и уехали — скатертью дорожка. Но знаете что — государство, может, вас и простит, а вот народ никогда». Прохор Шаляпин

Ранее Андрей Макаревич заявил, что видит тявканье по поводу уехавших звезд. «Это Россия уехала от вас… (ругательство). Потому что Россия они, а не вы», — заметил певец.

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