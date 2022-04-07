Пиар-компания: стало известно, зачем Боня искромсала сумку за 447 тысяч рублей

На днях Виктория Боня пошла на необычный шаг. Перед камерой звезда искромсала сумку Chanel за 447 тысяч рублей. Все это – ответ на действия модного дома, который недавно запретил россиянкам покупать их одежду и аксессуары.

«Если дом «Шанель» не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать дом «Шанель»?» — сказала Боня, орудуя большими ножницами.

Модный эксперт Дмитрий Куваев считает, что модный дом таким образом устроил целую пиар-компанию.

«Шанель» хорошо поживает, они зациклены исключительно на бизнесе. В нашей стране у них маленький процент потребления. Из общих продаж, Россия — это около 4%, а Китай — это 20%. И так как они сейчас из-за политики не могут нам продать свои товары, то они решили устроить грандиозную пиар-компанию на весь мир, ограничив продажу сумок для русских. Мы видим, что бренд упоминают во всех СМИ», — цитирует Куваева «Комсомольская правда».

Напомним, ранее от сумок «Шанель» избавились диджей Екатерина Гусева и телеведущая Марина Ермошкина. Последняя запустила собственно сам флеш-моб.

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