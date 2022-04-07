Королева гибкости: Каролина Севастьянова эффектно изогнулась в спортзале, щегольнув растяжкой

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова уже несколько недель в Москве. Красавица покинула Монако, где проживала последние годы, решив, что на Родине ей будет безопаснее. Но тренироваться не перестала. И накануне поделилась кадрами из спортзала, похваставшись своей безупречной растяжкой.

Встав на руки, красотка закинула ноги за голову, поставив одну в пол, а другую изящно изогнув в воздухе. Хоть гимнастка и закончила давно карьеру, попрощавшись с большим спортом сразу после Олимпиады, форму она не растеряла.

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