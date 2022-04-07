Открыл икорный ресторан: чем удивляет Литвинову богатый возлюбленный

Актриса и режиссер Рената Литвинова недавно уехала в Европу. Известно, что в Париже у нее есть квартира, которую блондинка приобрела еще в 2015 году, а в Бельгии живет и учится ее единственная дочь Ульяна.

Накануне стало известно, что у актрисы появился новый возлюбленный. По информации Tatler, европейский миллионер красиво ухаживает за 55-летней актрисой, впечатляя ее.

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Так, в разгар пандемии он открыл для нее «легендарный икорный ресторан на пляс Мадлен». Судя по всему, речь идет о ресторане «Caviar Kaspia» на площади Мадлен, одном из самых дорогих заведений Парижа, где можно угоститься черной икрой.

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