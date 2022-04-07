«Нет там никаких нацистов»: комик Андрей Скороход из Comedy Club сделал заявление

Многие знаменитости после событий на Украине решили обозначить свое отношение к происходящему. Кто-то вступил против и осудил действия, кто-то активно поддержал. Некоторые предпочли молчать и сохранять нейтралитет.

Не смог молчать комик Андрей Скороход, белорусский кавээнщик и звезда шоу Comedy Club. Его первый в апреле пост в запрещенной в России социальной сети был посвящен как раз теме российских действий на Украине.

Скороход усомнился, что на Украине расцвел фашизм: «Нет нам никаких нацистов». Артист вспомнил, что когда жил некоторое время в Киеве, никто его за русский язык «не ругал».

«Если у меня сосед кретин и сверлит 2 часа ночи, это не значит, что все в доме м…, и надо бахнуть из града по подъезду. Точно так же как и в России далеко не все поддерживают эту «операцию» и не стоит всех, кто здесь находится и не уехал, записывать в группу поддержки этой «спешл милитари аперэйшн», — заявил о своей позиции артист.

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