Алкоголь, запрещенные вещества, ломки: Валерия рассказала, через что прошла ее дочь в элитной школе

Певица Валерия – многодетная мама, у нее два сына и дочь, которая единственной из всех наследников пошла по маминым стопам и стала певицей. Сейчас звездная мама вспоминает, как прошел ее подростковый возраст. Он оказался непростым временем, учитывая, что девочка училась в элитной женской швейцарской школе.

Строгие правила заведения не мешали ученицам увлекаться запрещенными препаратами, пробовать алкоголь и сигареты. Валерия уверяет, что ее дочь была в стороне от всего этого, но ей приходилось видеть всякое. Притом что дочери было 13, а ее окружению – по 15 лет.

«Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа», — поведала звезда сайту «7 дней».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!