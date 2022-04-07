«Не интересна ты»: муж Макеевой назвал бывшую жену большой ошибкой

В мае этого года Роман Мальков и Анастасия Макеева отметят первую годовщину совместной жизни. До встречи с актрисой бизнесмен прожил в браке 17 лет со Светланой Мальковой. Теперь же он назвал эти отношения большой ошибкой. Эмоциональный текст бизнесмен опубликовал в своих соцсетях.

«Жаль, что эти нищие, как финансово, так и духовно, делают все, чтобы блочить мои сторис. Это те, которые несчастны в браке и видят поддержку в роли моей бывшей – большой ошибке. Все, не интересна ты от слова совсем», — написал Мальков.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Малькова просила бывшего мужа вернуться к ней. Многодетная мама отправляла супругу Анастасии Макеевой сообщения в мессенджере с просьбой начать все сначала.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.