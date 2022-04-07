«Стыдно, что мой земляк»: Нурлана Сабурова и Скриптонита казахстанцы затравили за позицию по Украине

В запрещенных в России социальных сетях захейтили комика Нурлана Сабурова и рэпера Скриптонита, настоящее имя которого – Адиль Жалелов. Причиной стали украинские события февраля. Как сообщает сайт «Караван.kz», причиной недовольства казахстанцев стало молчание земляков о происходящих событиях.

Среди комментариев, которые приводит портал, — колкие замечания. «Вот ты высказал свою позицию? Ну, правильно, ты же нищий, что тебе терять», — пишет один пользователь Сабурову. «Стыдно за то, что мой земляк», — разочарован Скриптонитом другой.

Сами знаменитости до сих пор в своих соцсетях так и не появились. Ранее им же доставалось в январе, когда в Казахстане происходили массовые беспорядки, и оба не выразили никакого мнения на этот счет.

С подобной реакцией столкнулась певица Ани Лорак. Звезда не выходит на связь с подписчиками в Сети, удалила страницу в запрещенном приложении.

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