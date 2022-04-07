Халатик не прикрывает: Клава Кока перед сном показала себя в белом нижнем белье

Певица не забыла про ночное селфи для поклонников.

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, вернулась из Дубая в Москву. Девушка отдыхала в компании Егора Крида, обосновавшегося в Эмиратах, и теперь с новыми силами вновь приступила к работе.

Как и прежде, работает Клава на износ. И возвращается домой глубоко за полночь. Сил у нее едва остается, чтобы пожелать спокойной ночи свей аудитории в Сети, и на этот раз она сделала это уже почти раздевшись перед сном.

Позируя в белом комплекте нижнего белья, звезда накинула легкий халатик. «Хоуми», — сил у Клавы хватило на одно лишь слово. Но и этого достаточно ее поклонникам – они рады видеть любимицу в любых обстоятельствах.

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