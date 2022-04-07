«Дыма без огня не бывает»: Омаров не понимает, зачем Ургант собрался эмигрировать

Бывший муж Ксении Собчак Курбан Омаров узнал, что телеведущий Иван Ургант якобы распродает свое имущество – загородный особняк и апартаменты в столицу. По слухам, шоумен собрался эмигрировать в Израиль.

Это вызвало непонимание у Омарова. Блогер написал у себя в Telegram, что Ургант был бы очень необходим сейчас стране и ее жителям как поддержка, своего рода образец стойкости и надежды. Ведь все эти годы до украинских событий именно люди давали ему самому такую поддержку.

«Конечно, дыма без огня не бывает. Я вообще не понимаю, к чему такое бегство? Что за страх гонит вас отсюда? Или вы всегда держали это в голове?», — ударился в размышления блогер.

Сам Омаров подчеркнул, что не понимает, что значит взять и бросить Родину — ни у него, ниу его родных, признается мужчина, ни разу не возникало мысли уехать. Кстати, Ургант уже был «в бегах». В конце февраля он скрылся в Израиле с семьей, куда, к слову, улетели многие отечественные селебрити.

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