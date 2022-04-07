Когда есть чем гордиться: Наталья Рудова задрала футболку и блеснула прелестями под ней

Актриса не стесняется демонстрировать то, что обычно скрыто.

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова месяц снималась в шоу «Звезды в Африке», которое покинула в середине проекта, не справившись с испытанием. Как признается красавица, голодание в Африке ей пошло на пользу – она не набрала лишнего в весе. Свою фигуру актриса тщательно опекает, и в этом ей помогают спорт и диеты.

Чтобы убедиться в стройности, красотка устраивает контрольные взвешивания, а также регулярно хвастается стройной талией подписчикам. На этот раз она задрала футболку прямо в гримерке, где ждала своей съемки, и блеснула точеными формами для селфи.

Напомним, всю осень прошлого года Рудова соблюдала строгую диету и усиленно работала над своим телом. Результаты не заставили ждать – она похудела почти на 10 килограммов.

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