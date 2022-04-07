А Губерниев видел? Пловчиха Ефимова в мини-бикини показала красивую фигуру на фоне моря

Двукратная вице-чемпионка Олимпиады в Риме Юлия Ефимова на днях отметила юбилей. «Золотой рыбке» отечественного плавания исполнилось 30 лет, и по этому поводу спортсменка закатила с друзьями вечеринку. Она улетела на роскошный курорт где-то на Багамах и до сих пор радует подписчиков своими фото с отдыха.

На новом снимке, который запостила красотка, Ефимова позирует в пляжном образе. На ней черное мини-бикини с завышенной линией плавок, и металлический декор в виде цепочки на талии.

Хоть звезда плавания не объявляла о завершении карьеры, она в этом сезоне практически не выступала, и на ее фигуре это не могло не отразиться – она стала более плавной и женственной.

В комментариях под фотографией начался настоящий пожар. Поклонники поют оды красоте Ефимовой. А вот давний фанат пляжных снимков пловчихи, комментатор Дмитрий Губерниев еще не отметился под фото.

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