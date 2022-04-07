«Как цельная идеология»: Лера Кудрявцева – о русофобии в мире

Телеведущая шокирована тем, как сейчас люди становятся врагами.

Телеведущая Лера Кудрявцева часто делится размышлениями с подписчиками на злобу дня. Звезда экрана на этот раз задумалась о происходящей в мире русофобии – повсеместно продолжаются гонения на русских, и это ее очень шокирует.

Кудрявцева призналась, что это доводит ее до слез. И до сих пор вызывают тревогу ситуации, когда друзья становятся врагами.

«По мнению некоторых специалистов, русофобия, как и антисемитизм, в отличие от большинства других национальных фобий, часто выступает как цельная идеология, то есть как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития, а также свои типичные проявления», — пишет телеведущая в своем Telegram-канале.

Знаменитость задается вопросом, как такое возможно, чтобы мир изменился настолько. Ранее теледива рассказывала, как украинский друг перестал с ней общаться и возненавидел просто потому, что она – русская.

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