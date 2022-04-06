«Без знания языка там не нужны»: известный режиссер сделал заявление о возвращении Галкина и Пугачевой из Израиля

Некоторое время назад знаменитости начали в спешке покидать Россию.

В числе тех, кто уехал за границу в конце февраля — начале марта и певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. Семья Примадонны обосновалась в Израиле.

Конечно же, поклонников звездного семейства волнует вопрос, вернутся ли Пугачева и Галкин в Россию.

По мнению известного театрального деятеля, актера и режиссера Андрея Житинкина, Алла Пугачева и Максим Галкин рано или поздно приедут в Россию.

«Настоящие профессионалы все равно вернутся. Та же Пугачева. Потому что люди без знания языка там никому не нужны, — поделился мыслями Житинкин. — А у нас будут гастроли зарубежные, несмотря на ни что. Ну, потому что надо потерять уже совсем последние основания, чтобы допустить ситуацию, когда деятели культуры ссорились бы между собой!» — цитирует Андрея Житинкина МК.ru.

Между тем, Максим Галкин уже анонсировал свои выступления в Израиле.

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