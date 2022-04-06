«Не надо бояться секонд-хенда»: Александр Васильев дал совет дамам, как одеться стильно и практично

Телеведущий и историк моды Александр Васильев советует отказаться от покупки ультрамодных вещей.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал совет дамам, как одеваться на фоне сложных событий, происходящих в мире.

Он уверен — чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить много денег.

«Не надо бояться секонд-хенда, вы можете найти там новые вещи, они даже продаются с этикетками. Регулярно посещайте распродажи. И самое главное — никогда не покупайте ультрамодные вещи, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — дал совет Александр Васильев в своем микроблоге.

По мнению историка моды, лучший выбор сейчас — это классика. Она никогда не выходит из моды и помогает создать по-настоящему гармоничные образы.

«Самое безопасное — сделать ставку на классику с легким налетом шика. Этот стиль избегает крайностей и позволяет создать естественные, гармоничные, элегантные образы, которые к лицу большинству представительниц прекрасного пола. Помните, стильно — не значит дорого!» — заключил Александр Васильев.

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